Арестович рассказал о возможности вторжения из Беларуси и других угрозах

Вторжения из Беларуси пока не будет, но есть другие угрозы

Несмотря на информацию о том, что в Беларуси фиксируются увеличение численности российского контингента, непосредственной угрозы начала сухопутного вторжения оттуда для Украины пока нет.

Как сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в своем телеграм-канале, в настоящее время в Беларуси находится около десяти тысяч российских военных, однако они не являются единой группировкой, а скорее "солянкой" из разных подразделений, в том числе и тех, которые выполняют тыловые задачи.

"Беларусская армия не готова и не желает, российское руководство желает, но не готово", — описал ситуацию Арестович.

По его словам, чтобы группировка войск представляла угрозу Украине, она должна достичь численности в минимум 20-25 тысяч и быть при этом сведенной в единую ударную группировку.

Арестович отмечает, что в настоящее время задача российских войск в Беларуси заключается в том, чтобы не дать Украине перебросить свои подразделения с северного направления на другие.

Вместе с тем он подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси все еще есть и она заключается в том, что оттуда могут быть запущены иранские беспилотники, баллистические ракеты "Искандер" или совершены авианалеты.

Напомним, ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов говорил, что попытка вторжения из Беларуси может произойти после деоккупации Херсона, ведь тогда россияне смогут перебросить войска с территорий на правом берегу Днепра в другие места.