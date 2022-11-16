G20 засудила російську агресію проти України: чому рф теж підтримала документ

Головна реакція світового суспільства — "рішуче засудження" того, що відбувається

У вівторок, 15 листопада, в Індонезії стартував дводенний саміт лідерів країн "Великої двадцятки". На ранок середи стало відомо, що більшістю голосів було підтримано офіційну резолюцію заходу, якою було офіційно засуджено ведення росією війни проти України. Зазначимо, що після деяких суперечок свій голос за документ віддала і російська делегація.

Подробиці повідомляє Reuters, передає "Телеграф". У декларації зазначається, що більшість країн G20 "рішуче засуджують" російську агресію, адже вона стала причиною великих людських страждань, а також постійно б’є світову економіку.

Згідно з трьома дипломатичними джерелами, на які посилаються іноземні журналісти, схвалення декларації відбулося всіма членами "Великої двадцятки". Це означає, що фактично проти самої себе голосувала і рф, яка, на жаль, все ще залишається однією із країн G20.

Перша сторінці резолюції

Це стало можливим після тривалого обговорення. Як повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова глави російської делегації та МЗС рф сергія лаврова, він наполягав на внесенні деяких уточнень до тексту документа. Так, тепер у декларації можна знайти ремарку про те, що на війну в Україні також є "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій".

Основні моменти, викладені у декларації:

держави мають дотримуватися норм міжнародного права;

використовувати ядерну зброю – неприпустимо;

лідери G20 вітають функціонування зернового коридору у Чорному морі.

Крім цього, є й інші пункти, які стосуються економічних та фінансових питань.

Нагадаємо, що у рамках першого дня саміту "Великої двадцятки" політики заслухали офіційне звернення українського президента Володимира Зеленського. Він представив своє бачення закінчення війни в Україні, а також наголосив, що не дозволить заморозити війну за допомогою переговорів у стилі "Мінська".

Також ми писали, що під час саміту G20 російські військові здійснили одну із найбільших ракетних атак на Україну. Постраждало багато регіонів, метою росіян були об’єкти енергетичної інфраструктури.