Обстріл України під час саміту G20: з’явилася реакція Заходу

На Заході засудили масштабну атаку росіян

Країни заходу відреагували на масований ракетний удар по Україні, у тому числі й по Києву, який відбувся якраз під час важливого саміту "Великої двадцятки".

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван засудив ракетну атаку, якою були вражені об’єкти в Києві та інших українських містах.

"У той час, як світові лідери зустрічаються на саміті G20 на Балі, щоб обговорити питання, які мають важливе значення для життя та засобів для існування людей по всьому світу, росія знову загрожує цим життям і руйнує критично важливу інфраструктуру України", — зазначив він та додав, що такі атаки лише поглиблюють стурбованість серед G20.

Тим часом про напад висловився і глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра, який під час атаки якраз перебував із візитом у Києві.

"Знаходячись у Києві і спостерігаючи за жахливими збитками, завданими цьому місту російською агресією, я зміцнююся в рішучості притягнути винних до відповідальності", — написав він у своєму Твіттері.

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс також відреагувала на обстріли, зазначивши, що удари по інфраструктурних об’єктах України "продовжують принизливий вихід із Херсона".

Як повідомлялося раніше, Україна 15 листопада зазнала наймасштабнішого ракетного удару з початку вторгнення, згідно з попередніми даними ЗСУ по території нашої країни було випущено близько сотні ракет, хоча президент Володимир Зеленський заявив про 85.