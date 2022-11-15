Спільне фото лідерів G20 на Балі: більшість учасників не залишилася на фотозйомку

На спільному фото були президенти Південної Кореї, Індонезії, Туреччини, прем’єр-міністр Австралії та президент Міжнародного олімпійського комітету

15 листопада після неформального обіду лідерів країн "Великої двадцятки" було заплановано фотосесію. Однак на неї вирішили залишитися лише п’ять учасників.

Як стало відомо, на традиційному груповому фото були лише президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, президент Індонезії Джоко Відодо, турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанез та президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Про це повідомляє видання РІА "Новости".

Зазначається, що на обіді були також присутні і лідери інших країн. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, а також президент ФІФА Джанні Інфантіно. Однак на зйомку вони не лишилися.

Раніше видання "Кіодо" повідомляло, що традиційне групове фото перед початком саміту G20 на Балі "відстрочено". Причиною тому стала відмова американських і європейських лідерів фотографуватися з главою МЗС росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, що росію на саміті "Великої двадцятки" замість путіна представляє глава МЗС росії Сергій Лаврів. Як повідомляють ЗМІ, у кремлі таким чином хотіли вберегти путіна від тиску на найвищому дипломатичному рівні через війну в Україні.