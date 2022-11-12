Британія та ЄС оголосили росії бойкот на саміті G20: подробиці

Спільного фото з представником росії також робити не будуть

Члени Європейського союзу та Великої Британії закликають бойкотувати росію на саміті "Великої двадцятки", проведення котрого заплановано 15-16 листопада в Індонезії.

Як у суботу, 12 листопада, повідомляє західне видання The Telegraph, Британія спільно з країнами ЄС планують зробити усе можливе, аби ізолювати країну-агресора від саміту.

Зокрема, союзники України закликають учасників заходу не зустрічатися із главою російського міністерства закордонних справ сергієм лавровим, який приїде до Індонезії замість президента рф володимира путіна. Крім того, під час виступу представника москви на заході, присутніх закликають ввиходити із зали, аби продемонструвати своє ставлення до цієї країни через її повномасштабне вторгнення на території сусідньої держави.

Ініціатори бойкоту розраховують, що їх підтримають такі країни як Італія, Німеччина, Іспанія та Франція. ба більше, є й сподівання на те, що ізоляцію може підтримати навіть Пекін, відомий своїм неоднозначним ставленням до російсько-української війни.

Посилаючись на перевірені джерела, видання також зазначає, що під час саміту G20 наполягатиме на тому, що переговори стосовно мирного врегулювання військового конфлікту між ворогуючими країнами можуть відбутися виключно на умовах Києва.

Варто нагадати, що раніше на Банковій заявляли, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті, хоча, скоріше за все, він буде там присутній лише в онлайн форматі. Пізніше інформацію щодо участі глави української держави на заході спростували. Що стосується присутності на саміті в Індонезії президента росії володимира путіна, то замість нього туди поїде глава мзс рф сергій лавров.

Також "Телеграф" повідомляв, що кількома місяцями раніше лідер України Зеленський заявляв, що Зеленський не хотів брати участь у саміті G20, якщо туди приїде путін.