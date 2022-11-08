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На Банковій відповіли, чи поїде Зеленський на зустріч із путіним

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Український лідер Володимир Зеленський та диктатор путін Новина оновлена 08 листопада 2022, 13:05
Український лідер Володимир Зеленський та диктатор путін

За попередніми даними, путін також планує долучитися до заходу

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті Великої двадцятки (G20), куди повинен приїхати і російський лідер володимир путін. Хоча раніше український гарант заявляв, що Україна не буде представлена на заході, якщо там буде диктатор.

Відповідну інформацію у вівторок, 8 листопада, у коментарі виданню "Суспільне" повідомив речник українського президента Сергій Нікіфоров, зазначивши, що, ймовірніше за все, Зеленський брати участь у саміті G20 в онлайн-режимі.

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", — пояснив він.

Що стосується російського президента володимира путіна, то, згідно з даними західних ЗМІ, він також планує брати участь у саміті Великої двадцятки, який цього року пройде в Індонезії нібито "якщо ситуація це дозволить". Якщо ж ні, проситиме доєднатися до заходу дистанційно, тобто онлайн, як і український лідер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раніше участь президента України Володимира Зеленського у G20 перебувала під великим знаком питання. Проте російська сторона начебто вирішилася з кандидатом на відправку до Індонезії і це був не путін. Замість диктатора на захід повинен був їхати прем'єр-міністр російської федерації михайло мішустін.

Теги:
#Саміт #G20 #Володимир Путін #Володимир Зеленський