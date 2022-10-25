путіна на саміті G20 не буде: стало відомо, хто його замінить

Країну-агресора на Балі, швидше за все, представлятиме прем'єр

Поки участь президента України Володимира Зеленського у саміті "Великої двадцятки" все ще під питанням, російська сторона нібито визначилася з тим, хто представлятиме країну-агресора в Індонезії — це буде не путін.

Як повідомив російський Telegram-канал Baza з посиланням на джерела в Адміністрації президента, цілком ймовірно що на саміт G20 відправлять михайла мішустіна — прем'єр-міністр російської федерації.

"Остаточно питання ще не вирішене, але з великою ймовірністю главою російської делегації буде прем'єр", — повідомило джерело.

В Адміністрації російського диктатора рішення пояснили тим, що путіну нібито немає про що говорити з президентом США Джо Байденом, а ймовірну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським джерело взагалі назвало "фарсом".

Нагадаємо, що саміт "Великої двадцятки" пройде на острові Балі 15-16 листопада. Не так давно російські ЗМІ писали, що у його рамках таки може відбутися зустріч у форматі Байден-путін, а організувати її мають індонезійські політики. Також у публічному просторі з'являлася інформація, що путін може перетнутися із Зеленським. У МЗС Індонезії висловлювали сподівання, що лідери обох країни таки прибудуть на Балі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поставив крапку у питанні перемовин з РФ. За стіл переговорів з путіним ніхто сідати не планує.