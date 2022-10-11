Зеленський та путін їдуть на G20? У МЗС Індонезії знову виступили із заявою

Організатори саміту кажуть, що ситуація з участю лідерів обох країн непроста, однак їх реакція позитивна

Президенти України на країни-агресора росії таки можуть перетнутися на саміті "Великої двадцятки" на Балі у листопаді цього року. Інформацію про те, що Зеленський та путін одночасно візьмуть участь у заході підтвердили у МЗС Індонезії.

Як передає портал Sindonews, з такою заявою виступила міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді.

"Досі реакція була дуже позитивною. Отже, дасть Бог, якщо питання стосується рівня відвідуваності, ми не турбуємося", — заявила голова МЗС Індонезії.

При цьому вона додала, що Індонезія продовжує налагоджувати зв'язок з главами обох країн, однак ситуація на цей час непроста.

"Знову ситуація динамічна, зміни відбуваються швидко. Тому ми доклали максимум зусиль як організатори саміту G20 і продовжуємо докладати максимум зусиль", — додала Марсуді.

Варто зазначити, що це вже друга заява уряду Індонезії про те, що президенти України та росії прибудуть на саміт "Великої двадцятки" у листопаді. При цьому українська влада кількома днями раніше заявляла, що Володимир Зеленський остаточного рішення щодо цього питання ще не ухвалив.

"Остаточне рішення про поїздку ще не ухвалене. Є ймовірність, що президент (України — ред.) туди поїде. Поки що йдеться лише про це", – повідомив речник президента Сергій Никифоров, зазначивши, що рішення залежить від "різних обставин".

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що навіть у випадку участі України у саміті G20 Зеленський не буде сідати за стіл переговорів з російським диктатором.

"На мій погляд, президент чітко позначив, що з путіним немає про що розмовляти, тому що ця людина, по-перше, не тримає слова, по-друге, нічого запропонувати, по-третє, не має репутації. Немає сенсу вести переговори з людиною, яка безрепутаційна", — сказав Подоляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні уряд Індонезії оголосив про готовність забезпечити можливість переговорів для Зеленського та путіна під час саміту країн "Великої двадцятки". Однак, на початку жовтня президент України поставив крапку у питанні переговорів з російською владою. Додамо, що в Кремлі останнім часом активізувалися з розмовами про те, що "треба домовлятися".