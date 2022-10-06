У росії знову просять про "переговори" з Україною - у мережі знайшли однозначну відповідь

Без недолугих звинувачень у своїй промові російські політики не змогли

У російській федерації не припиняють спроб домовитися про переговори з Україною після того, як президент Володимир Зеленський поставив у цьому питанні крапку. З черговою заявою на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії виступила голова російської Ради Федерацій Валентина Матвієнко. Кадри її виступу розповсюдили у мережі.

Примітно, що війну, яку росія розв'язала проти України, політик назвала "кризою всередині України". А владу України росіянка звинуватила у тому, що вона нібито відійшла від домовленостей, яких було досягнуто у Стамбулі.

"Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів. Парламент росії й парламент України. Спробуймо зрозуміти один одного, знайти домовленості. Й останнє, що я хочу сказати, росія пропонувала неодноразово переговори щодо врегулювання кризи всередині України. Й ми вже практично досягнули домовленостей у Стамбулі й готові були рухатися, але, на жаль, Україна тоді, очевидно, знаходячись під зовнішнім контролем, відмовилася від цих домовленостей. Ми знову кажемо, що за переговори, за діалог, за мирне політичне рішення цієї кризи", — заявила Матвієнко.

Користувачі мережі на "виступ" голови російської Ради Федерацій відреагували однозначно — заявивши, що ніяких домовленостей й бути не може, поки росія не виведе свої війська і не припинить вбивати українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путінські представники образилися на Зеленського після того, як він категорично відмовився від переговорів з російським диктатором.