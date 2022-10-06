Київ сам просив переговори: у путіна образилися на указ Зеленського

Влада країни-агресора порівняла цю ситуацію з Мінськими угодами

На тлі нещодавного підписання президентом України Володимиром Зеленським указу, згідно з яким переговори з нинішнім президентом російської федерації володимиром путіним проводитися не будуть, у росії вирішили виправдати такі дії української сторони. Як і зазвичай, цього разу в такому рішенні також винні країни Заходу, які маніпулюють українським урядом.

Таку заяву зробила представниця Міністерства закордонних справ росії марія захарова на брифінгу. За її словами, так само Україна діяла за часів Мінських домовленностей.

"Київ сам просив про переговори наприкінці лютого, а потім сам і відмовився — тепер же вдає, що відмовляє комусь, забороняє… Це рішення було ухвалено за вказівкою Заходу", — повідомила представниця МЗС рф.

Вона вважає, що за Мінських угод київська влада "вдавала, що виконує, обманювала весь світ, а насправді закуповувалася зброєю та готувала напад протягом 8 років", — додала захарова.

Виступ марії захарової

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сполучені Штати розширила санкці — тепер поплічниця кривавого диктатора марія захарова також з'явилася в переліку. Крім того, ще майже чотири десятки компаній і російських громадян тепер у "чорному списку" США.

До того ж, речник кремля дмитро пєсков нещодавно заявив, що москва готова до переговорів з Києвом. Проте, цілі так званої "спеціальної операція" росія не буде змінювати.