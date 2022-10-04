Зеленський поставив крапку в переговорах з путіним

москва своїми діями повністю виключила можливість переговорного процесу з Києвом

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони про неможливість проведення переговорів із президентом російської федерації володимиром путіним. При цьому ймовірність діалогу з іншим президентом рф не виключена.

Про це стало відомо з указу №679/2022 "Щодо дій України у відповідь на спробу російської федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності", який був опублікований на офіційному сайті президента України.

"Рада національної безпеки і оборони України вирішила: констатувати неможливість проведення переговорів з президентом російської федерації в.путіним", — йдеться в рішенні РНБО.

Контроль за виконанням рішення, введеного в дію цим указом, президент поклав на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Саме рішення набрало чинності з моменту його публікування.

Крім того, раніше президент виступив із заявою про те, що Україна готова до діалогу з росією. Однак, є одна умова — переговори не будуть вестися з нинішнім російським президентом.

Також нагадуємо, що "Телеграф" повідомляв про підписання путіним "договорів про входження до складу росії" з гауляйтерами чотирьох українських регіонів. Цією дією російський президент унеможливив переговори з Києвом.