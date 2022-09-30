Зеленський принизив путіна: Україна готова до переговорів, але є нюанс

Київ відновить переговорний процес із москвою лише за однієї умови

У п’ятницю, 30 вересня, на 219 день повномасштабного вторгнення рфї президент Володимир Зеленський прояснив ситуацію з потенційними переговорами з кремлем.

Відповідну заяву глава держави зробив після відеозвернення президента рф володимира путіна до росіян, передає офіційний сайт Офісу президента. Зеленський наголосив, що готовий до діалогу з росією, якщо там буде інший президент.

"Україна була і залишається лідером із переговорних зусиль. Саме наша держава завжди пропонувала росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з росією, але вже з іншим президентом рф", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у п’ятницю путін анексував захоплені території України Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Напередодні росія провела так звані "референдуми" на окупованих територіях, після чого визнала ці регіони незалежними. Все це робилося для "приєднання" територій до рф, щоправда, у кремлі забули про ситуацію на фронті, де армія росії знаходиться в "котлі".