путина на саммите G20 не будет: стало известно, кто его заменит

Страну-агрессора на Бали, скорее всего, будет представлять премьер

Пока участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите "Большой двадцатки " все еще под вопросом, российская сторона якобы определилась с тем, кто будет представлять страну-агрессора в Индонезии — это будет не путин.

Как сообщил российский Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в Администрации президента, по всей вероятности, на саммит G20 отправят михаила мишустина — премьер-министр российской федерации.

"Окончательно вопрос еще не решен, но с большой вероятностью главой российской делегации будет премьер", — сообщил источник.

В Администрации российского диктатора решение объяснили тем, что путину якобы не о чем говорить с президентом США Джо Байденом, а вероятную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским источник вообще назвал "фарсом".

Напомним, что саммит "Большой двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Не так давно российские СМИ писали, что в его рамках может состояться встреча в формате Байден-путин, а организовать ее должны индонезийские политики. Также в публичном пространстве появлялась информация, что путин может пересечься с Зеленским. В МИД Индонезии выражали надежду, что лидеры обеих стран прибудут на Бали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил точку в вопросе переговоров с РФ. За стол переговоров с путиным никто садиться не планирует.