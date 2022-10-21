На саммите G20 путин может встретиться с Байденом: повлияет ли это на войну в Украине

Российские дипломаты в Индонезии должны себя почувствовать максимально некомфортно

Пока в Америке рассуждают насчет вероятного присутствия украинского лидера Владимира Зеленского на саммите G20, это же мероприятия может стать площадкой для встречи других лидеров. В первую очередь, речь о диктатора владимире путина и президента США Джо Байдене. Индонезийские политики уверяют: они готовы обеспечить проведение подобного мероприятия, если российский лидер внезапно решит лично посетить Джакарту.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на заявления посла Индонезии Хосе Антонио Морато Тавареса. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время нацмарафона подчеркнул — никакие подобные встречи мировых лидеров не повлияют на исход войны в Украине. Более того, дипломат заверил, что все действительно решится на поле боя.

"Что бы кто не пытался решить на G20 с точки зрения ситуации в российско-украинской войне, там не могут быть приняты никакие решения, которые серьезно бы повлияли на ее течение", — подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что большинство политиков будут решать иные вопросы, хотя тема безопасности в разрезе войны в нашей стране, конечно же, будет поднята. При этом дипломат подчеркивает: все, что Украина может сообщить важного, она "донесет" до противника на поле боя.

Будет ли присутствовать на саммите G20 Владимир Зеленский, Кулеба сказать не готов. Он подчеркнул, что все пока находится в работе, потому детали раскрывать рано.

Напомним, саммит стран Большой Двадцатки должен состояться в Индонезии 15-16 ноября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие переговоры с россией готово украинское правительство. Дмитрий Кулеба четко обрисовал позицию нашей страны.