Зеленский и путин едут на G20? В МИД Индонезии снова выступили с заявлением

Организаторы саммита говорят, что ситуация с участием лидеров обеих стран непростая, однако их реакция положительна

Президенты Украины на страны-агрессора россии могут пересечься на саммите "Большой двадцатки" на Бали в ноябре этого года. Информацию о том, что Зеленский и путин одновременно примут участие в мероприятии, подтвердили в МИД Индонезии.

Как передает портал Sindonews, с таким заявлением выступила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

"До сих пор реакция была очень положительной. Следовательно, даст Бог, если вопрос касается уровня посещаемости, мы не беспокоимся", — заявила глава МИД Индонезии.

При этом она добавила, что Индонезия продолжает налаживать связь с главами обеих стран, однако ситуация в настоящее время непростая.

"Снова ситуация динамичная, изменения происходят быстро. Поэтому мы приложили максимум усилий как организаторы саммита G20 и продолжаем прилагать максимум усилий", — добавила Марсуди.

Следует отметить, что это уже второе заявление правительства Индонезии о том, что президенты Украины и россии прибудут на саммит "Большой двадцатки" в ноябре. При этом украинские власти несколькими днями ранее заявляли, что Владимир Зеленский окончательного решения по этому вопросу еще не принял.

"Окончательное решение о поездке еще не принято. Есть вероятность, что президент (Украины — ред.) туда поедет. Пока речь идет только об этом", – сообщил спикер президента Сергей Никифоров, отметив, что решение зависит от "разных обстоятельств".

Между тем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что даже в случае участия Украины в саммите G20 Зеленский не будет садиться за стол переговоров с российским диктатором.

"На мой взгляд, президент четко обозначил, что с путиным не о чем разговаривать, потому что этот человек, во-первых, не держит слова, во-вторых, ему нечего предложить, в-третьих, не имеет репутации. Нет смысла вести переговоры с человеком, который безрепутационный", — сказал Подоляк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре правительство Индонезии объявило о готовности обеспечить возможность переговоров для Зеленского и путина во время саммита стран "Большой двадцатки". Однако в начале октября президент Украины поставил точку в вопросе переговоров с российскими властями. Добавим, что в Кремле в последнее время активизировались с разговорами о том, что "надо договариваться".