В россии снова просят о "переговорах" с Украиной — в сети нашли однозначный ответ

Без нелепых обвинений в своей речи российские политики не смогли

В российской федерации не прекращают попыток договориться о переговорах с Украиной после того, как президент Владимир Зеленский поставил в этом вопросе точку. С очередным заявлением на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии выступила глава российского Совета Федераций Валентина Матвиенко. Кадры ее выступления были распространены в сети.

Примечательно, что войну, которую россия развязала против Украины, политик назвала "кризисом внутри Украины". А власти Украины россиянка обвинила в том, что они якобы отошли от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров. Парламент россии и парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности. И последнее, что я хочу сказать, россия предлагала неоднократно переговоры по урегулированию кризиса внутри Украины. И мы уже практически достигли договоренностей в Стамбуле и готовы были двигаться, но, к сожалению, Украина тогда, очевидно, находясь под внешним контролем, отказалась от этих договоренностей. Мы снова говорим, что за переговоры, за диалог, за мирное политическое решение этого кризиса", — заявила Матвиенко.

Пользователи сети на "выступление" главы российского Совета Федераций отреагировали однозначно — заявив, что никаких договоренностей и быть не может, пока россия не выведет свои войска и не прекратит убивать украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что путинские представители обиделись на Зеленского после того, как он категорически отказался от переговоров с российским диктатором.