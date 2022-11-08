На Банковой ответили, поедет ли Зеленский на встречу с путиным

По предварительным данным, путин также планирует присоединиться к мероприятию

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать на саммите Большой двадцатки (G20), куда должен приехать и российский лидер владимир путин. Хотя ранее украинский гарант заявлял, что Украина не будет представлена на мероприятии, если будет диктатор.

Соответствующую информацию во вторник, 8 ноября, в комментарии изданию "Суспильне" сообщил спикер украинского президента Сергей Никифоров, отметив, что, вероятнее всего, Зеленский примет участие в саммите G20 в онлайн-режиме.

"В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", — пояснил он.

Что касается российского президента владимира путина, то, согласно данным западных СМИ, он также планирует участвовать в саммите Большой двадцатки, который в этом году пройдет в Индонезии якобы "если ситуация это позволит". Если же нет, будет просить присоединиться к мероприятию дистанционно, то есть онлайн, как и украинский лидер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее участие президента Украины Владимира Зеленского в G20 находилось под большим вопросом. Однако российская сторона вроде бы решилась с кандидатом на отправку в Индонезию и это был не путин. Вместо диктатора на мероприятие должен был ехать премьер-министр российской федерации михаил мишустин.