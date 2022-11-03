Все змінилося: Зеленський зробив жорстку заяву щодо зустрічі з путіним

Участь України у саміті "Великої двадцятки" залишається під питанням

Під час сьогоднішнього брифінгу в Києві президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо своєї участі в саміті G20 в Індонезії, який відбудеться у листопаді 2022 року.

На запитання журналістів про те, чи братиме він участь у саміті, Зеленський відповів, що робити цього не збирається, якщо там буде президент росії путін, повідомляє "Укрінформ".

"Позиція моя особиста та України була в тому, що якщо лідер росії братиме участь, то Україна не братиме участі", — заявив президент.

Також Зеленський додав, що Україна готується до саміту і сьогодні він із президентом Індонезії обговорив підготовку до нього.

"У будь-якому разі ми сьогодні знову були запрошені. Ще подивимося, кілька днів залишилося", — зазначив Зеленський.

Зазначимо, Володимир Зеленський раніше, до повномасштабного вторгнення росії в Україну, неодноразово висловлював готовність до особистої зустрічі з путіним, а ще на початку своєї каденції висловлював необхідність "подивитися в очі путіну", що він зробив під час зустрічі Нормандської четвірки у 2019 році.

Крім того, ще у травні 2022 року Зеленський був готовий до зустрічі — але без посередників із кремля на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Нагадаємо, що на саміті "Великої двадцятки" росію може представляти не путін. Як повідомляли російські ЗМІ, з кандидатом сторона вже нібито визначилась.