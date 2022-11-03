Все изменилось: Зеленский сделал жесткое заявление насчет встречи с путиным

Участие Украины в саммите "Большой двадцатки" остается под вопросом

Во время сегодняшнего брифинга в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление, касаемо своего участия в саммите G20 в Индонезии, который состоится в ноябре 2022.

На вопрос журналистов о том, будет ли он принимать участие в саммите, Зеленский ответил, что делать этого не собирается, если там будет президент рф путин, сообщает "Укринформ".

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер рф будет участвовать, то Украина не будет участвовать", — заявил президент.

Также Зеленский добавил, что Украина готовится к саммиту и сегодня он с президентом Индонезии обсудил подготовку к нему.

"В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось", — отметил Зеленский.

Отметим, Владимир Зеленский раньше, до полномасштабного вторжения рф в Украину, неоднократно выражал готовность к личной встрече с путиным, а еще в начале своей каденции высказывал необходимость "посмотреть в глаза путину", что он и сделал во время встречи Нормандской четверки в 2019 году.

Кроме того, еще в мае 2022 года Зеленский был готов к встрече — но без посредников из кремля, на условиях диалога, а не ультиматумов.

Напомним, что на саммите "Большой двадцатки" россию может представлять не путин. Как сообщали российские сми, с кандидатом сторона уже якобы определилась.