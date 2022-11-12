Британия и ЕС объявили россии бойкот на саммите G20: подробности

Общего фото с представителем россии также делать не будут

Члены Европейского союза и Великобритании призывают бойкотировать россию на саммите "Большой двадцатки", проведение которого запланировано 15-16 ноября в Индонезии.

Как в субботу, 12 ноября, сообщает западное издание The Telegraph, Великобритания совместно со странами ЕС планируют сделать все возможное, чтобы изолировать страну-агрессора от саммита.

В частности, союзники Украины призывают участников мероприятия не встречаться с главой российского министерства иностранных дел сергеем лавровым, который приедет в Индонезию вместо президента рф владимира путина. Кроме того, во время выступления представителя москвы на мероприятии, присутствующих призывают выходить из зала, чтобы продемонстрировать свое отношение к этой стране из-за ее полномасштабного вторжения на территории соседнего государства.

Инициаторы бойкота рассчитывают, что их поддержат такие страны, как Италия, Германия, Испания и Франция. Более того, есть и надежда на то, что изоляцию может поддержать даже Пекин, известный своим неоднозначным отношением к российско-украинской войне.

Ссылаясь на проверенные источники, издание также отмечает, что во время саммита G20 будет настаивать на том, что переговоры по мирному урегулированию военного конфликта между враждующими странами могут состояться исключительно на условиях Киева.

Стоит напомнить, что ранее на Банковой заявляли, что Владимир Зеленский примет участие в саммите, хотя, скорее всего, он там будет присутствовать только в онлайн формате. Позже информацию об участии главы украинского государства на мероприятии опровергли. Что касается присутствия на саммите в Индонезии президента россии владимира путина, то вместо него туда поедет глава мид рф сергей лавров.

Также "Телеграф" сообщал, что несколькими месяцами ранее лидер Украины Зеленский заявлял, что Зеленский не хотел участвовать в саммите G20, если туда приедет путин.