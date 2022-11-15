На совместном фото были президенты Южной Кореи, Индонезии, Турции, премьер-министр Австралии и президент Международного олимпийского комитета

15 ноября после неформального обеда лидеров стран "Большой двадцатки" была запланирована фотосессия. Однако на неё приняли решение остаться только пять участников.

Как стало известно, на традиционном групповом фото были только президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Отмечается, что на обеде присутствовали также и лидеры других стран. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также президент ФИФА Джанни Инфантино. Однако на съемку они не остались.

Ранее издание "Киодо" сообщало, что традиционное групповое фото перед началом саммита G20 на Бали "отсрочено". Причиной тому стал отказ американских и европейских лидеров фотографироваться с главой мид рф сергеем лавровым.

Напомним, что россию на саммите "Большой двадцатки" вместо путина представляет глава МИД рф сергей лавров. Как сообщают СМИ, в кремле таким образом хотели уберечь путина от давления на высшем дипломатическом уровне из-за войні в Украине.