путин не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки": в СМИ назвали причину

Саммит состоится на острове Бали 15-16 ноября

Российский диктатор владимир путин по всей видимости не станет приезжать в Индонезию, чтобы посетить форму стран "Большой двадцатки" (G20).

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, в кремле таким образом хотят уберечь путина от давления на высшем дипломатическом уровне из-за своего вторжения в Украину.

Отмечается, что таким образом путину удастся избежать конфронтации и дипломатического отчуждения со стороны иностранных лидеров, в том числе и президента США Джо Байдена, который уже называл его "военным преступником".

Таким образом россию на саммите на Бали, который пройдет 15-16 ноября, будет представлять глава МИД сергей лавров. Официального подтверждения этой информации со стороны кремля и МИД рф не поступало.

Стоит отметить, что до 8 ноября также оставалось неясным будет ли принимать участие в саммите президент Украины Владимир Зеленский. Однако спикер главы государства Сергей Никифоров сообщил, что скорее всего тот сможет выступить в онлайн-режиме.

Хоть наша страна не является членом этого неформального клуба, однако на участии украинского лидера настаивали ряд западных стран, включая США.