путін не братиме участі у саміті "Великої двадцятки": у ЗМІ назвали причину

Саміт відбудеться на острові Балі 15-16 листопада

Російський диктатор володимир путін, скоріш за все, не приїжджатиме до Індонезії, щоб відвідати саміт країн "Великої двадцятки" (G20).

Як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела, у кремлі таким чином хочуть уберегти путіна від тиску на найвищому дипломатичному рівні через своє вторгнення в Україну.

Зазначається, що таким чином путіну вдасться уникнути конфронтації та дипломатичного відчуження з боку іноземних лідерів, зокрема президента США Джо Байдена, який уже називав його "військовим злочинцем".

Таким чином росію на саміті на Балі, який пройде 15-16 листопада, представлятиме глава МЗС Сергій Лаврів. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку кремля та МЗС Росії не надходило.

Варто зазначити, що до 8 листопада також залишалося незрозумілим, чи братиме участь у саміті президент України Володимир Зеленський. Проте речник глави держави Сергій Никифоров повідомив, що швидше за все той зможе виступити в онлайн-режимі.

Хоча наша країна не є членом цього неформального клубу, проте на участі українського лідера наполягала низка західних країн, включаючи США.