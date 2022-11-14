Важное перед G20: Байден и Си против ядерной войны, Китай очертил "красные линии"

Байден во время встречи с Си говорил о намерении справиться с разногласиями, чтобы те не переросли в конфликт

Лидеры крупнейших экономик мира уже прибывают в Индонезию, где во вторник, 15 октября, официально начнется двухдневный саммит G20. Помимо выступлений саммит является возможностью для лидеров встретиться в кулуарах. И такая встреча уже состоялась – прошли переговоры между представителями двух супердержав, президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Что такое G20 и о чем будут говорить

Большая двадцатка — клуб стран, лидеры которых собираются, чтобы обсудить планы по глобальной экономике. На страны G20 приходится 85% мирового экономического производства и 75% мировой торговли.

Членами являются Евросоюз и 19 стран: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Великобритания и США.

Обычно на саммите G20 затрагивают важные темы, такие как изменение климата и экономика, но в этом году центральное место занимают геополитические разногласия. Даже общее коммюнике по итогам саммита имеет все шансы быть неопубликованным.

Председательствующий на саммите президент Индонезии Джоко Видодо надеялся, что собрание позволит отвергнуть эти разногласия и сосредоточиться на решении глобальных проблем, связанных с Covid-19, угрозой экономической рецессии и устойчивом развитии. Ведь саммит проходит в тот момент, когда мир приближается к глобальной рецессии. Центробанки стран повышают процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию, цены пытаются вернуться к уровню перед пандемией.

Но вторжение россии в Украину вместе с энергетическим и продовольственным кризисами бросили тень на G20, поэтому война будет одной из ключевых тем. После угрозы выглядеть изгоем, от россии на саммит решили отправить министра иностранных дел сергея лаврова вместо президента владимира путина. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите по видеосвязи во вторник.

США и Китай. Встреча лидеров супердержав

Саммит дал редкую возможность для Байдена и Си встретиться лично. Переговоры состоялись в понедельник, они продолжались более 3 часов. На приветстивии перед репортерами оба лидера улыбались и жали друг другу руки, Байден даже обнял Си.

"Мне просто приятно вас видеть", — сказал Байден Си Цзиньпину. Президент США добавил, что он готов поддерживать открытые линии связи на личном и правительственном уровнях.

"Как лидеры наших двух наций, на мой взгляд, мы разделяем ответственность за то, чтобы показать, что Китай и США могут справиться с нашими разногласиями, предотвратить перерастание конкуренции в конфликт, и найти пути совместной работы над неотложными глобальными проблемами", — сказал Байден.

Отвечая Байдену, Си сказал, что отношения между странами не отвечают глобальным ожиданиям.

"Поэтому нам нужно наметить правильный курс для китайско-американских отношений. Нам нужно найти правильное направление для дальнейших двусторонних отношений и поднять отношения… Мир ожидает, что Китай и США будут должным образом управлять отношениями", — сказал Си.

Одним из главных вопросов повестки дня китайского и американского лидеров является тема Тайваня, передает BBC. Сейчас ведутся дебаты о статусе острова. Китай рассматривает Тайвань как провинцию, которой суждено было воссоединиться с материком. США неоднократно заявляли, что будут защищать Тайвань, если войска Пекина вторгнутся.

Согласно сообщению Белого дома, Байден и Си откровенно говорили о своих приоритетах:

"Байден объяснил, что США будут продолжать активно конкурировать с (Китаем)… Он повторил, что эта конкуренция не должна перерасти в конфликт", – сообщили в Белом доме.

Байден обратился к теме Тайваня, сказав, что "США выступают против любых односторонних изменений статус-кво любой стороной". Впоследствии на брифинге Байден добавил, что политика США об одном Китае остается в силе (официально Вашингтон признает только правительство в Пекине).

Си в свою очередь предупредил Байдена о "красной линии" относительно Тайваня, сообщают китайские государственные СМИ.

Также Байден после встречи с Си упомянул освобождение Херсона. Байден заявил, что возвращение Украиной Херсона является значительной победой и потролил российскую "спецоперацию".

"Я не могу ничего сделать, кроме как аплодировать мужеству, решительности и способностям украинского народа. Вы увидите, как в зимние месяцы все немного замедлится, но я уверен, что россия не оккупирует или будет "защищать" Украину, как они планировали с самого начала", – сказал Байден.

Байден подчеркнул, что США продолжат предоставлять возможности украинцам для обороны и не будут участвовать в переговорах без Украины.

"Мы не собираемся участвовать ни в каких переговорах. Ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должны принять украинцы", — сказал Байден.

Отказ от фото и другие переговоры

Традиционная совместная фотография на саммите G20 отменена, сообщило агентство Киодо, причиной стали разногласия участников по ситуации в Украине и обвинений в адрес россии.

Далее ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует встретиться с Си Цзиньпином, Джо Байденом.

"После Covid-19 и российской войны многие страны сталкиваются с экономическими проблемами, как у нас дома. Поэтому было бы хорошо обсудить с другими лидерами, как мы можем исправить глобальную экономику. Конечно, я также собираюсь воспользоваться этой возможностью, чтобы осудить незаконную враждебную деятельность россии в Украине. И наконец, я с нетерпением жду возможности сесть за стол и построить крепкие отношения с другими лидерами, такими как президент Байден из Америки и премьер-министры Японии, Австралии и Индии", — заявил Сунак.

Во время брифинга с журналистами представитель президента Франции Эммануэля Макрона анонсировал, что тот скажет Си Цзиньпину, что в "интересах" Пекина "оказать давление" на россию по поводу вторжения в Украину, чтобы россия снова вернулась за стол переговоров. Макрон встретится с Си во вторник утром на полях саммита G20.

Le Figaro в свою очередь сообщает, что Макрон позвонит путину после саммита.

Как сообщал "Телеграф", ранее Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если там будет президент россии владимир путин.