Важливе перед G20: Байден і Сі проти ядерної війни, Китай окреслив "червоні лінії"

Байден під час зустрічі з Сі говорив про намір впоратися з розбіжностями, аби ті не переросли у конфлікт

Лідери найбільших економік світу вже прибувають до Індонезії, де у вівторок, 15 жовтня, офіційно розпочнеться дводенний саміт G20. Окрім виступів, саміт є можливістю для лідерів зустрітися в кулуарах. І така зустріч вже відбулася — пройшли переговори між представниками двох супердержав, президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Що таке G20 і про що говоритимуть

Велика двадцятка — це клуб країн, лідери яких збираються разом, щоб обговорити плани щодо глобальної економіки. На країни G20 припадає 85% світового економічного виробництва та 75% світової торгівлі.

Членами є Євросоюз і 19 країн: Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Південна Корея, Туреччина, Великобританія та США.

Зазвичай на саміті G20 торкаються важливих тем, таких як зміна клімату та економіка, але цього року центральне місце займають геополітичні розбіжності. Навіть спільне комюніке за підсумками саміту має всі шанси бути неопублікованим.

Головуючий на саміті, президент Індонезії Джоко Відодо, сподівався, що зібрання дасть можливість відкинути ці розбіжності і зосередитися на розв'язанні глобальних проблем, пов’язаних із Covid-19, загрозою економічної рецесії та сталому розвитку. Адже саміт відбувається у той момент, коли світ наближається до глобальної рецесії. Центробанки країн підвищують процентні ставки, щоб приборкати інфляцію, ціни намагаються повернутися до рівня перед пандемією.

Але вторгнення росії в Україну разом з енергетичною та продовольчою кризами кинули тінь на G20, тому війна буде однією з ключових тем. Після загрози виглядати вигнанцем, від росії на саміт вирішили відправити міністра закордонних справ сергія лаврова замість президента володимира путіна. Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті по відеозв'язку у вівторок.

США та Китай. Зустріч лідерів супердержав

Саміт дав рідкісну можливість для Байдена та Сі зустрітися особисто. Переговори відбулися в понеділок, вони тривали понад 3 години. На привітанні перед репортерами обидва лідери посміхалися та потиснули один одному руки, Байден навіть обійняв Сі.

"Мені просто приємно вас бачити", — сказав Байден Сі Цзіньпіну. Президент США додав, що він налаштований підтримувати відкриті лінії зв’язку на особистому та урядовому рівнях.

"Як лідери наших двох націй, на мій погляд, ми розділяємо відповідальність за те, щоб показати, що Китай і США можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти переростанню конкуренції в конфлікт, і знайти шляхи спільної роботи над невідкладними глобальними проблемами", — сказав Байден.

Відповідаючи Байдену, Сі сказав, що відносини між країнами не відповідають глобальним очікуванням.

"Тож нам потрібно намітити правильний курс для китайсько-американських відносин. Нам потрібно знайти правильний напрямок для подальших двосторонніх відносин і підняти відносини… Світ очікує, що Китай і США належним чином керуватимуть відносинами", — сказав Сі.

Одним із головних питань порядку денного китайського та американського лідерів є тема Тайваню, передає BBC. Зараз ведуться дебати щодо статусу острова. Китай розглядає Тайвань як провінцію, якій судилося возз'єднатися з материком. США неодноразово заявляли, що захищатимуть Тайвань, якщо війська Пекіна вторгнуться.

Згідно з повідомленням Білого дому, Байден і Сі відверто говорили про свої пріоритети:

"Байден пояснив, що США продовжуватимуть активно конкурувати з (Китаєм)… Він повторив, що ця конкуренція не повинна перерости в конфлікт", – повідомили в Білому домі.

Байден звернувся до теми Тайваню, сказавши, що "США виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво будь-якою стороною". Згодом на брифінгу Байден додав, що політика США щодо одного Китаю залишається в силі (офіційно Вашингтон визнає лише уряд у Пекіні).

Сі своєю чергою попередив Байдена про "червону лінію" щодо Тайваню, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Також Байден після зустрічі з Сі згадав звільнення Херсону. Байден заявив, що повернення Україною Херсону є значною перемогою та потролив російську "спецоперацію".

"Я не можу нічого зробити, крім як аплодувати мужності, рішучості та спроможності українського народу. Ви побачите, як у зимові місяці все трохи сповільниться, але я впевнений, що росія не окупує чи "захищатиме" Україну, як вони планували з самого початку", — сказав Байден.

Байден підкреслив, що США продовжать надавати можливості українцям для оборони і не братимуть участі у переговорах без України.

"Ми не збираємось брати участь у жодних переговорах. Нічого про Україну без України. Це рішення, яке мають ухвалити українці", — сказав Байден.

Відмова від фото та інші переговори

Традиційне спільне фотографування на саміті G20 скасовано, повідомило агентство Кіодо, причиною стали розбіжності учасників щодо ситуації в Україні та звинувачень на адресу рф.

Далі очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак планує зустрітися з Сі Цзіньпіном, Джо Байденом.

"Після Covid-19 і російської війни багато країн стикаються з економічними проблемами, подібними до нас удома. Тож було б добре обговорити з іншими лідерами, як ми можемо виправити глобальну економіку. Звичайно, я також збираюся скористатися цією можливістю, щоб засудити незаконну ворожу діяльність росії в Україні. І нарешті, я з нетерпінням чекаю можливості сісти за стіл і побудувати міцні стосунки з іншими лідерами, такими як президент Байден з Америки та прем’єр-міністри Японії, Австралії та Індії", — заявив Сунак.

Під час брифінгу з журналістами представник президента Франції Еммануеля Макрона анонсував, що той скаже Сі Цзіньпіну, що в "інтересах" Пекіна "чинити тиск" на росію щодо вторгнення в Україну, аби рф знову повернулася за стіл переговорів. Макрон зустрінеться з Сі у вівторок вранці на полях саміту G20.

Le Figaro своєю чергою повідомляє, що Макрон зателефонує путіну після саміту.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Володимир Зеленський заявив, що не братиме участь у саміті G20 в Індонезії, якщо там буде президент росії володимир путін.