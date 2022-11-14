Байден та Сі Цзіньпін спілкувалися три години: зроблено заяву щодо ядерної зброї та України

Лідери США та КНР вважають, що ядерна війна ніколи не має бути розв’язана

Сьогодні в Індонезії на полях саміту G20 відбулася зустріч президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна. Обидва лідери обговорили ситуацію в Україні та виступили проти загроз застосування ядерної зброї на території країни.

Президент Сполучених Штатів під час бесіди згадав безвідповідальні погрози росії застосувати зброю масової поразки. Обидва президенти погодилися, що ядерна війна ніколи не повинна бути розв’язана і переможців у ній бути не може. Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому.

"Байден та президент Сі Цзіньпін підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і що її не можна виграти, і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або загрозою застосування ядерної зброї в Україні", — йдеться в повідомленні.

Також Байден заявив Сі Цзіньпіну, що США продовжать конкурувати з КНР, але суперництво не повинно перерости у конфлікт та що Сполучені Штати та Китай мають відповідально керувати конкуренцією та підтримувати відкриті лінії зв’язку.

Нагадаємо, що росія може застосувати ядерну зброю не територією України, а над нею. Стало відомо, якими можуть бути наслідки нашої країни.