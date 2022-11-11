росія може підірвати ядерну бомбу в космосі, пише Financial Times: що буде з Україною

ЗМІ розповіли про потужну зброю, яку може застосувати путін

У росії постійно загрожують Україні та світу застосуванням ядерної зброї. Експерти припускають, що у разі розвитку такого сценарію в нашій країні можуть утворитися непридатні для життя території, проте деякі західні аналітики вважають, що росія може застосувати ЯЗ не зовсім "традиційним" способом.

Як пише видання Financial Times, застосувати ядерну зброю окупанти можуть не територією України, а над нею, а саме в космосі. У матеріалі вказується, що при підриві ядерного заряду в космосі утворюється електромагнітний імпульс, який може вивести з ладу всю електроніку. Таким чином, на території, над якою станеться такий вибух, ймовірно, не працюватиме не цивільне, не військове обладнання.

Зокрема, в Херсонській області через такий удар можуть бути виведені з ладу системи, що управляють греблями, відключиться світло, вода та опалення. Припинити працювати можуть навіть автомобілі. Однак, зазначається, що у разі такого ходу росія НАТО може зважитися на колективну відповідь.

"Непередбачуваний побічний вплив на атмосферу Землі, навколишнє середовище, супутники та населення має стати вагомою причиною для активізації статті 5 про спільну оборону", — заявив екс співробітник американського Міноборони Роджер Пардо-Мауер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що екс-командувач американськими військами Бен Ходжес заявив, що якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО буде реагувати.

Також ми писали про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що загрози ядерною зброєю є "червоною лінією".