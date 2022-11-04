Сі Цзіньпін у розмові з Шольцем зробив неприємну для путіна заяву

Канцлер ФРН закликав Китай вплинути на росію, щоб та не стала використовувати ядерну зброю.

Глава КНР Сі Цзіньпін чітко зазначив, що ядерні загрози росії є "червоною лінією" для його країни та заявив про неприпустимість застосування зброї масового ураження.

Як повідомляє Bloomberg, його заява прозвучала під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема він закликав світову спільноту "відкинути загрозу ядерної зброї" та запобігти "кризі на євразійському континенті".

Видання зазначає, що цим керівник компартії Китаю передав російському диктатору володимиру путіну чіткий сигнал про те, що ядерна риторика є неприпустимою, а також може бути кроком до зближення з Євросоюзом.

Сам Шольц на брифінгу з прем’єром Китаю Лі Кецяном заявив, що попросив Сі Цзіньпіна скористатися своїм впливом на росію, щоб не дати їй використати ядерну зброю проти України.

Канцлер ФРН додав, що його поїздка відбулася у дні "великої напруженості", коли через російське вторгнення заснований на міжнародних правилах порядок наражається на загрозу.

Варто зазначити, що для лідера КНР це перша зустріч із західним лідером за два роки.

Як повідомлялося раніше, напередодні до ЗМІ потрапила інформація, що російське військове та політичне керівництво веде дискусію щодо необхідності застосування ядерної зброї проти України.

Після цього в МЗС Росії заявили, що гіпотетично можуть застосувати ядерну зброю в ситуації, коли по її території буде завдано удару із застосуванням зброї масової поразки або коли існування країни буде поставлене під загрозу.