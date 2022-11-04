Си Цзиньпин в разговоре с Шольцем сделал неприятное для путина заявление
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Канцлер ФРГ призвал Китай повлиять на россию, чтобы та не стала использовать ядерное оружие
Глава КНР Си Цзиньпин четко обозначил, что ядерные угрозы россии являются "красной линией" для его страны и заявил о недопустимость применения оружия массового поражения.
Как сообщает Bloomberg, его заявление прозвучало во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности он призвал мировое сообщество "отвергнуть угрозу ядерного оружия" и предотвратить "кризис на евразийском континенте".
Издание отмечает, что тем самым руководитель компартии Китая передал российскому диктатору владимиру путину четкий сигнал о том, что ядерная риторика является недопустимой, а также может быть шагом к сближению с Евросоюзом.
Сам Шольц на брифинге с премьером Китая Ли Кэцяном заявил, что попросил Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на россию, чтобы не дать россии использовать ядерное оружие против Украины.
Канцлер ФРГ добавил, что его поездка состоялась в дни "большой напряженности", когда из-за российского вторжения основанный на международных правилах порядок подвергается угрозе.
Стоит отметить, что для лидера КНР это первая встреча с западным лидером за два года.
Как сообщалось ранее, накануне в СМИ попала информация, что российское военное и политическое руководство ведет дискуссию о необходимости применения ядерного оружия против Украины.
После этого в МИД россии заявили, что гипотетически могут применить ядерное оружие в ситуации, когда по ее территории будет нанесен удар с применением оружия массового поражения или когда существование страны будет поставлено под угрозу.