Си Цзиньпин в разговоре с Шольцем сделал неприятное для путина заявление

Канцлер ФРГ призвал Китай повлиять на россию, чтобы та не стала использовать ядерное оружие

Глава КНР Си Цзиньпин четко обозначил, что ядерные угрозы россии являются "красной линией" для его страны и заявил о недопустимость применения оружия массового поражения.

Как сообщает Bloomberg, его заявление прозвучало во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности он призвал мировое сообщество "отвергнуть угрозу ядерного оружия" и предотвратить "кризис на евразийском континенте".

Издание отмечает, что тем самым руководитель компартии Китая передал российскому диктатору владимиру путину четкий сигнал о том, что ядерная риторика является недопустимой, а также может быть шагом к сближению с Евросоюзом.

Сам Шольц на брифинге с премьером Китая Ли Кэцяном заявил, что попросил Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на россию, чтобы не дать россии использовать ядерное оружие против Украины.

Канцлер ФРГ добавил, что его поездка состоялась в дни "большой напряженности", когда из-за российского вторжения основанный на международных правилах порядок подвергается угрозе.

Стоит отметить, что для лидера КНР это первая встреча с западным лидером за два года.

Как сообщалось ранее, накануне в СМИ попала информация, что российское военное и политическое руководство ведет дискуссию о необходимости применения ядерного оружия против Украины.

После этого в МИД россии заявили, что гипотетически могут применить ядерное оружие в ситуации, когда по ее территории будет нанесен удар с применением оружия массового поражения или когда существование страны будет поставлено под угрозу.