В россии обсуждают применение ядерного оружия в войне против Украины - СМИ

Ядерное оружие может сделать некоторые части Украины непригодными для жизни

Правительство россии обсуждает применение ядерного оружия на территории Украины. В тоже время официальные лица в Вашингтоне заявляют, что они не видят никаких манипуляций с данным видом вооружения на территории рф.

Как пишет газета The New York Times, ссылаясь на официальные лица США, лично путин не присутствовал на данных обсуждениях. Однако даже тот факт, что военные и руководство россии ведут такую дискуссию "встревожило администрацию Байдена".

В материале отмечается, что факт обсуждения о применении ядерного оружия может показывать, насколько российские генералы разочарованы неудачами на местах.

Согласно оценкам Минобороны США, россия имеет в своем арсенале до двух тысяч единиц тактического ядерного оружия.

Военные эксперты считают, что применение такого вида вооружения в войне против нашей страны может привести "к гибели тысяч людей и сделать некоторые части Украины непригодными для жизни".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель Совбеза рф Дмитрий Медведев разразился очередным скандальным заявлением. Политик открыто пригрозил ядерным оружием в случае, если Украина вернет контроль над оккупированными россией территориями.

Также "Телеграф" сообщал о том, что Украина не единственная страна, которую в рф могли рассматривать для нанесения ядерного удара. По данным СМИ, на территории Германии также имелись цели для россии.