путин хотел нанести ядерный удар не только по Украине? Что узнали журналисты

Украина не единственная страна, которую путин рассматривал как цель для осуществления ядерного удара

В конце прошлого, 2021 года, российские военные обсуждали вероятность нанести ядерный удар по Германии. Это происходило во время военных маневров, проводившихся в акватории Балтийского моря.

Соответствующую информацию, ссылаясь на данные радиоперехватов, обнародовало немецкое издание Der Spiegel. Согласно имеющимся сведениям, россияне рассматривали три цели на территории Германии, по которым можно было нанести удар оружием массового поражения. В них вошли столица Берлин, авиабаза Соединенных Штатов Америки в Рамштайне, а также авиабаза "Бюхель". На последней американская армия хранит ядерное оружие. В то же время, по мнению экспертов, это может быть очередной "военной игрой" россиян, или же простым распространением дезинформации, главной целью которой является устрашение Запада. Что касается текущей ситуации, то по вопросу ядерного шантажа кремль точно готов зайти далеко.

Издание также отмечает, что, согласно "свежим опросам", 57% немцев серьезно воспринимают вероятность ядерного удара со стороны россии и боятся этого.

"По Берлину уже несколько месяцев ходят слухи, что путин угрожал Шольцу ядерным ударом по телефону. Шольц отрицает это, но все знают, что его можно запугать. В апреле он сказал Spiegel: "Я делаю все возможное, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войны. Не должно быть ядерной войны". Один угрожал этим, другой серьезно отнесся к угрозе. Почва для нового страха была подготовлена", — говорится в тексте материала.

Стоит напомнить, что позиция немецкой стороны по военной помощи Украине, в том числе поставки мощного вооружения, менялась довольно часто, однако Киев воздерживается от резких движений и четко пытается донести мировому сообществу, кто является агрессором на самом деле.

К примеру, совсем недавно Украину впервые со дня полномасштабного вторжения россии посетил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который планировал прибыть в Киев еще в начале осени, однако поездка отложилась со скандалом. Главной причиной недоразумений стало то, что немецкий лидер поддерживал Северный поток-2, а также продолжал продвигать свои убеждения о том, что Украина должна была капитулировать еще до российского вторжения.

После посещения Украины, где Штайнмайер просидел в одном из бомбоубежищ в Черниговской области во время воздушной тревоги и выслушал откровение мирных украинцев, по возвращении в Германию он опубликовал программную статью, суть которой в том, что 24 февраля дало старт новой эпохе, а немцы вовсе не отдают себе отчет в том, что происходит в Украине. Также президент ФРГ подчеркнул необходимость в дальнейшем поддерживать Украину и бороться с зависимостью от россии, несмотря на то, что немцам это может показаться крайне тяжело.

Такое развитие событий дает еще раз осознать, что мощное сопротивление украинского народа захватчикам из россии меняет настроения европейцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев. Это была его первая поездка в нашу страну с начала российского вторжения.