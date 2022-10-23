"Ядерной помойки" не будет: Жданов оценил возможность применения путиным ядерного оружия (видео)

На Западе уже вовсю "пишут план Маршалла" для Украины

Теоретически кремлевский диктатор владимир путин может применить тактическое ядерное оружие, но в действительности такой шаг с его стороны маловероятен.

Такое мнение высказал в вечерней сводке новостей на своем Youtube-канале военный эксперт Олег Жданов.

"Теоретически он может ударить. У него тактическое ядерное вооружение. Но на сегодняшний день условия поставлены настолько жестко для рф, что даже западные разведки оценивают вероятность применения ядерного оружия как очень низкую. Путин может и хочет, но он очень боится", — уверен подполковник запаса.

Кроме того, российский "фюрер" наверняка попытается принять участие в строительстве нового миропорядка, и ни в коем случае не собирается ни в рай, ни в ад, хотя ранее и заявлял о том, что, дескать, "все сдохнут, а мы в рай".

"Нет, это угроза для него. Человек, который планирует свое будущее даже ближайшее… Вот ему сейчас нужны переговоры, и он делает все возможное и невозможное для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Ему нужно прекращение огня, его армия проигрывает. Она сегодня уже не может наступать, только отдельные участки, которые я не учитываю. И то, это же наступают не вооруженные силы россии, а частные военные компании", – поясняет эксперт.

К тому же наступление "чевакашников" из "зэков", которое планировалось на субботу, так и не состоялось.

Поэтому, делает вывод Жданов, кремлевский диктатор не сможет нажать на красную кнопку.

"Возможно, Путин и хочет, но он не может его применить. Так что не переживайте. Запад следит за этим так же, как и мы. Им не нужен здесь второй Чернобыль, им не нужен источник радиоактивного заражения. Они сидят и "план Маршалла" строчат и хотят его уже утвердить кто что будет инвестировать, чтобы восстанавливать Украину", — считает Олег Жданов.

Западные компании и государства намерены после войны принять участие в добыче полезных ископаемых в нашей стране, в инвестициях в агросектор.

"Им не нужна здесь "ядерная помойка", они не дадут путину этого сделать. Это не преувеличение, не смягчение ситуации, это констатация факта на сегодняшний день", – уверен Жданов.

Фрагмент передачи Олега Жданова

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не считают, что россия готова применять ядерное оружие против Украины, однако продолжают "наблюдать за ее поведением". В свою очередь, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус даже назвал возможные цели, которые будут атакованы со стороны США в ответ на ядерный удар РФ. Речь идет о затоплении Черноморского флота, ударах по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины. В том, что ядерное оружие не будет применено, согласен и российский оппозиционер Гарри Каспаров – он считает более опасными для нашей страны удары по энергетической инфраструктуре.