Будет реакция: в ЕС рассказали, как будут действовать при ядерном ударе по Украине

Как ответит НАТО трудно предсказать

На фоне ядерного шантажа российской федерации лидеры стран Запада активно призывают владимира путина не принимать столь серьезное решение. Европейский Союз продолжает уверять страну-агрессору, что в случае удара оружием массового поражения по Украине, ответ Запада обязательно будет.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время участия в Европейской дипломатической академии, пишет издание "РБК-Украина". По его словам, реакция будет мощной. Она приведет к уничтожению армии государства-террориста полностью.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", — подчеркнул Боррель.

Как сообщал "Телеграф" ранее, отставной генерал армии и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус рассказал, какой будет реакция Соединенных Штатов, если россия решится на ядерный удар по Украине. По его словам, они "уничтожат все", что держит на плаву армию рф.

Кроме того, стало известно, что США тайно предупреждали россию о последствиях применения оружия массового поражения в течение многих месяцев. Неизвестно, продолжилась ли переписка после последних ядерных угроз путина.