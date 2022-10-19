Ядерный удар маловероятен – Каспаров рассказал о другой угрозе от россии

Американцы уже провели четкие "красные линии" в ходе ядерного сдерживания россии

Возможность лицезреть не только обычную, но и ядерную войну из-за имперских амбиций путина беспокоит многих украинцев. При этом российский оппозиционер и известный гроссмейстер Гарри Каспаров убежден в обратном: россия не рискнет применить подобное оружие против Украины, ведь четко понимает, какие последствия ее ждут. При этом стоит больше внимания уделить регулярным массированным атакам оккупантов на энергетическую инфраструктуру украинского государства.

Об этом Каспаров говорил в эфире телеканала "Мы — Украина", сообщает "Телеграф". Среди прочего политик подчеркнул, что американцы уже всеми возможными способами провели для россии "красную линию" насчет применения ядерного оружия. В случае, если в Кремле решат это проигнорировать, на рф моментально обрушится физический ответ.

"Они понимают, что американцам необязательно отвечать тактическим ядерным оружием, достаточно лишь "Томагавков", — говорит Каспаров. — Они уничтожат любую российскую базу или корабль без применения ядерного оружия".

Одной из главных целей, считает оппозиционер, может стать Черноморский флот рф — в случае удара ядеркой Вашингтон уничтожит все корабли в течении часа. При этом подобное развитие событий сам Каспаров видит маловероятным. По его мнению, сейчас более опасными являются российские атаки дронами и ракетами на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Не исключаю, что они могут пойти и дальше, атакуя инфраструктура и в западных областях", — предупредил он.

Отметим, что президент Владимир Зеленский уже назвал весьма шокирующую цифру поврежденных электростанций в Украине. По его словам, почти треть всех существующих объектов по выработке э/э уничтожены ударами оккупантов.

Именно поэтому украинцев призывают максимально экономить электроэнергию и не включать отдельные приборы в сеть без надобности.