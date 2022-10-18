Разрушены 30% электростанций Украины: Зеленский сделал заявление

Украина возвращаться к переговорам с россиянами не намерена

Только через несколько дней соседняя россия совершила одни из более массированных атак на Украину, направленные на уничтожение энергетики и критической инфраструктуры мирных городов. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены. Во многих регионах отсутствует электроэнергия и водоснабжение.

Соответствующую информацию на своей странице в Твиттере обнародовал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что эти преступления против мирного населения перечеркнули все вероятности возвращения к переговорам с путинским режимом.

"Еще один вид российских террористических атак: направлены на энергетику и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций было разрушено, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Для переговоров с режимом путина не осталось места", — говорится в тексте публикации гаранта.

Стоит напомнить, что утром 18 октября россия нанесла новые ракетные удары по многим украинским городам. В результате обстрелов и взрывов в Кривом Роге, Днепре, Харькове, Николаеве, Запорожье, Житомире и Киеве частично повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома. Во многих городах нет водоснабжения, отключен свет, существуют перебои со связью.

Ранее "Телеграф" также сообщал, почему Вооруженные украинские силы не отвечают путинской россии за ее преступления против мирных городов и населения.

Также мы писали о том, как раздавались взрывы в Харькове во время очередной российской атаки.