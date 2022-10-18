Почему ВСУ не отвечают путину обстрелами электростанций в россии: названа главная причина

Военный эксперт Петр Черник указал "Телеграфу" несколько важных моментов

Украина попала в сложную ситуацию, когда не может отвечать россии на ее постоянные массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры на украинской территории поражениями целей в рф. И в большинстве своем возможности ВСУ ограничены именно политической, а не военной целесообразностью.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт Петр Черник.

"Момент первый: нам нужно в таком случае (в случае обстрелов территории рф, — Авт.) им объявлять войну. Потому что мы играем по правилам, а они — нет. Мы объявили, что двигаемся в Европейский Союз? Объявили. Мы подали заявку на вступление в НАТО? Подали. Итак, мы вынуждены играть по правилам.Точка. Во-вторых, у нас нет выбора. А если на такой шаг идти, он в обязательном порядке должен быть согласован со всеми главными игроками, от которых зависит наша судьба по вступлению в ЕС и НАТО. Гарантирую вам на 100%, что в Европе найдется множество абсолютно порядочных, абсолютно честных и дипломатов, и политиков, и т.д., которые не согласятся с такой позицией (ударами по рф, — Авт.)", — объясняет он.

Поэтому, по его словам, Украина оказалась в очень уникальном и одновременно сложном положении. С одной стороны, противник против украинцев "играет без правил, и мы бы могли им отвечать так же". "А с другой стороны, как только мы ответим рф без правил, то в Евросоюзе найдутся люди, которые обязательно будут использованы российскими спецслужбами втемную и скажут, мол, а чем украинцы лучше россиян, нет никакой захватнической войны, они такие же", — аргументирует эксперт.

Комментируя возможное задействование украинских Сил специальных операций на территории россии для поражения объектов критической инфраструктуры и стратегических узлов, Петр Черник сказал следующее: "Забудьте об этом. Это вообще не разговор, чтобы они могли заходить на территорию россии. Это не является предметом обсуждения".

Напомним, в ряде городов Украины утром 18 октября прозвучала новая волна взрывов в результате российских атак. В частности, сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Харькове, Николаеве, Запорожье, Житомире и Киеве. Оккупанты целились снова в энергетическую инфраструктуру и жилые дома.