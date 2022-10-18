В Кривом Роге утром прозвучали взрывы: что известно

Тревога в городе продолжается

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 18 октября прогремели взрывы. Над местом удара в небо поднимается столб дыма.

Взрывы в северной части города подтвердил глава ГВА Александр Вилкул. Он призвал криворожан оставаться в укрытиях. Также он сообщил про новый пуск ракет из Ростовской области. Вероятно, это Х-101 с самолета ТУ-95, подлетное время — 7:50 утра.

Столб дыма над Кривым Рогом видно издалека. Звуки взрывов жители услышали до объявления тревоги. В сети есть сведения о вероятной атаке дронов.

Взрывы в Кривом Роге прозвучали около 6:20. Тревога по состоянию на час спустя все еще продолжается. Кривой Рог находится неподалеку от линии фронта и зоны активных боевых действий.

Кривой Рог на карте

Из-за постоянных обстрелов россиян по Днепропетровской области в регионе проводятся аварийные отключения электроэнергии. Криворожский район и сам Кривой Рог регулярно обстреливают, как и соседний Никопольский район. Враг использует не только ракеты, но и тяжелую артиллерию и РСЗВ "Град".

Ранее "Телеграф" сообщал про постоянные атаки россии на города Украины ракетами и дронами — накануне в Киеве "шахед" влетел в жилой дом, в Одессе ракетами били по объекту инфраструктуры в пригороде, а в Николаеве — после атаки дронов загорелось подсолнечное масло в резервуарах.