Атака Киева дронами: люди остались под завалами жилого дома, видео

18 человек спасли, судьба остальных пока неизвестна

В результате утренней атаки иранских дронов, которой подвергся Киев 17 октября, был взрыв в жилой многоэтажке в Шевченковском районе Киева, — под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В настоящее время спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие – уточняем информацию", — говорится в сообщении Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский также опубликовал первое видео с места событий.

"Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. А нас – победа", — подчеркнул президент.

Как сообщал "Телеграф", утром 17 октября враг несколько часов кряду атаковал Киев и область дронами.

Кроме того, нанесли ракетные удары по Запорожью, Сумской, Днепропетровской и Одесской областям, — пострадали люди, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры.