Укр

Искра - и все вспыхнет: Николаев залило подсолнечным маслом после атаки дронов (впечатляющие фото и видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1516
В Николаеве протекли резервуары с подсолнечным маслом из-за атаки россии Новость обновлена 17 октября 2022, 12:42
В Николаеве протекли резервуары с подсолнечным маслом из-за атаки россии

Обстановка в городе весьма пожароопасна

Николаев с начала войны пережил уже и долгие недели без воды, и ежедневные обстрелы, но теперь его настигло новое ненастье, — после атаки дронов вечером 16 октября по предприятию улицы города залило подсолнечное масло.

Николаевцы не без оснований опасаются, что это может привести к пожарам, а местные издания публикуют впечатляющие фото и видео с места событий.

Как рассказывал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 22 часов 16 октября три иранских дрона-камикадзе "Shahed-136" ударили по объектам промышленной инфраструктуры и фармацевтическому складу.

Загорелись резервуары с подсолнечным маслом, что стало причиной большого пожара.

Вот как тушили его спасатели ночью:

Цистерны с подсолнечным маслом горят в Николаеве
Масштабы пожара поражают

На утро цистерны выглядели уже вот так, они сильно пострадали:

Цистерны с подсолнечным маслом после пожара в Николаеве
Не удивительно, что остатки масла протекли

Около 10 утра Ким заявил, что в противостоянии россии с подсолнечным маслом та ведет со счетом 2:0.

На данный момент на улицах буквально реки подсолнечного масла, — жители опасаются, что это пожароопасно.

Подсолнечное масло в Николаеве после атаки дронов 17.10.2022
Пришлось все залить пеной, чтобы потушить пожар
Подсолнечное масло в Николаеве после атаки дронов 17.10.2022
Подсолнечное масло растеклось повсюду
Подсолнечное масло на улицах Николаева после атаки дронов 17.10.2022
Бортики из песка помогут, но ненадолго
Подсолнечное масло на улицах Николаева после атаки дронов 17.10.2022
Достаточно пары спичек, чтобы все это загорелось
Подсолнечное масло на улицах Николаева после атаки дронов 17.10.2022
Местные жители чувствуют себя в опасности
Подсолнечное масло на улицах Николаева после атаки дронов 17.10.2022
По улицам буквально текут реки масла

Как сообщал "Телеграф", 17 октября россия также нанесла удары по предприятиям энергетической и критической инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Одесской областях.

Теги:
#Николаев #Масло #Подсолнечное масло