Искра - и все вспыхнет: Николаев залило подсолнечным маслом после атаки дронов (впечатляющие фото и видео)

Обстановка в городе весьма пожароопасна

Николаев с начала войны пережил уже и долгие недели без воды, и ежедневные обстрелы, но теперь его настигло новое ненастье, — после атаки дронов вечером 16 октября по предприятию улицы города залило подсолнечное масло.

Николаевцы не без оснований опасаются, что это может привести к пожарам, а местные издания публикуют впечатляющие фото и видео с места событий.

Как рассказывал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 22 часов 16 октября три иранских дрона-камикадзе "Shahed-136" ударили по объектам промышленной инфраструктуры и фармацевтическому складу.

Загорелись резервуары с подсолнечным маслом, что стало причиной большого пожара.

Вот как тушили его спасатели ночью:

Масштабы пожара поражают

На утро цистерны выглядели уже вот так, они сильно пострадали:

Не удивительно, что остатки масла протекли

Около 10 утра Ким заявил, что в противостоянии россии с подсолнечным маслом та ведет со счетом 2:0.

На данный момент на улицах буквально реки подсолнечного масла, — жители опасаются, что это пожароопасно.

Пришлось все залить пеной, чтобы потушить пожар

Подсолнечное масло растеклось повсюду

Бортики из песка помогут, но ненадолго

Достаточно пары спичек, чтобы все это загорелось

Местные жители чувствуют себя в опасности

По улицам буквально текут реки масла

Как сообщал "Телеграф", 17 октября россия также нанесла удары по предприятиям энергетической и критической инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Одесской областях.