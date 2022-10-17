Искра - и все вспыхнет: Николаев залило подсолнечным маслом после атаки дронов (впечатляющие фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1516
Обстановка в городе весьма пожароопасна
Николаев с начала войны пережил уже и долгие недели без воды, и ежедневные обстрелы, но теперь его настигло новое ненастье, — после атаки дронов вечером 16 октября по предприятию улицы города залило подсолнечное масло.
Николаевцы не без оснований опасаются, что это может привести к пожарам, а местные издания публикуют впечатляющие фото и видео с места событий.
Как рассказывал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 22 часов 16 октября три иранских дрона-камикадзе "Shahed-136" ударили по объектам промышленной инфраструктуры и фармацевтическому складу.
Загорелись резервуары с подсолнечным маслом, что стало причиной большого пожара.
Вот как тушили его спасатели ночью:
На утро цистерны выглядели уже вот так, они сильно пострадали:
Около 10 утра Ким заявил, что в противостоянии россии с подсолнечным маслом та ведет со счетом 2:0.
На данный момент на улицах буквально реки подсолнечного масла, — жители опасаются, что это пожароопасно.
Как сообщал "Телеграф", 17 октября россия также нанесла удары по предприятиям энергетической и критической инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Одесской областях.