"США не будут медлить": в Госдепе готовы ответить на использование иранских БПЛА против Украины

В США пообещали наказать компании и правительства, которые сотрудничают с Ираном в разработке БПЛА

США обещают ввести санкции против всех, кто помогал Ирану в сфере разработки беспилотников. Соответствующее решение было принято после массированного удара по Киеву с использованием БПЛА-камикадзе.

Как сообщает пресс-служба Государственного департамента США, об этом сообщил представитель ведомства Ведант Патель. По его словам, санкции будут введены не только против компаний, но и против правительств стран, помогающих Ирану создавать подобное оружие.

"Все, кто ведет дела с Ираном и может иметь какое-либо отношение к разработке беспилотников или баллистических ракет, а также к поставке оружия из Ирана в россию, должны быть очень осторожны и проявлять должную осмотрительность, поскольку США не будут медлить с введением санкций или других мер против нарушителей", — сказал он.

При этом по словам Пателя, укрепление альянса между россией и Ираном может быть опасным для всего мира.

Вместе с тем он указал, что разведка получила информацию о том, что среди поставленных беспилотников иногда встречаются бракованные экземпляры. Это, по словам представителя Госдепа, свидетельствует о том, что у россии большие проблемы, раз уж ей приходится обращаться к столь ненадежному поставщику.

Как сообщалось ранее, россия хочет закупить у Ирана БПЛА-камикадзе Arash 2. Считается, что эти беспилотники более мощные, чем уже известные украинцам "шахеды".

В МИД Украины потребовали у Ирана немедленно прекратить поставки оружия россии и предупредили об ответственности за соучастия в преступлениях.