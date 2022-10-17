"Санкций уже мало": Украина пригрозила Ирану за поставки оружия россии

Украина призывает Иран немедленно прекратить поставки оружия россии

МИД Украины потребовало у Ирана немедленно прекратить поставки оружия россии и предупредило об ответственности за соучастия в преступлениях.

Как говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства, оккупанты продолжают использовать БПЛА иранского производства для ведения захватнической войны, нанесения ударов по объектах цивильной инфраструктуры и для убийства мирных жителей. Это делает Тегеран соучастником российских военных преступлений и актов терроризма.

При этом там напомнили, что лишь за последнюю неделю было нанесено более сотни ударов иранскими дронами, а среди их целей были жилые дома, детские площадки, электростанции и другие объекты. Кроме того, вследствие подобных атак десятки людей погибли и получили ранения.

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия россии. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям россии против Украины", — предупредили в МИД.

В МИД отметили, что глава ведомства Дмитрий Кулеба уже обратился к коллегам из стран ЕС с призывом ввести новые санкции против Ирана, что становится особо актуальным в свете новостей о передаче россии баллистических ракет.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "санкций уже точно мало".

"Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Подавляющая собственный народ страна теперь передает российским монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризму", — написал он.

Как сообщалось ранее, источники издания The Washington Post 16 октября обнародовали информацию, что Иран тайно согласился передать россии баллистические ракеты двух типов, которые предназначены для нанесения ударов на расстоянии до 300 и до 700 км.

Кроме того накануне сообщалось о том, что россия хочет закупить у Ирана БПЛА-камикадзе Arash 2. Считается, что эти беспилотники более мощные, чем уже известные украинцам "шахеды".

Стоит отметить, что официальный Тегеран заявляет, что держит нейтралитет в войне и не поставляет оружия Москве.