Иран удивил заявлением по своим беспилотникам в Украине

Официальные лица Ирана заявляют, что сохраняют нейтралитет в российско-украинской войне

Не успел над Украиной развеяться дым от очередной атаки россиян иранскими дронами — в этот раз на Белую Церковь, как представители МИД Ирана вновь опровергли поставки любого вооружения армии рф. По словам спикера министерства иностранных дел Насера Канаани, все данные о получении россией беспилотников иранского производства "необоснованные".

Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает "Телеграф". Дипломат подчеркнул, что Иран, как исламская республика, продолжает держать нейтралитет по отношению к военному конфликту между Украиной и россией.

Канаани официально заявил, что не собирается подтверждать поставки дронов россии, ведь это якобы является неправдивой информации.

"С самого начала конфликта мы всегда заявляли о нашей принципиальной и четкой позиции активного нейтралитета и несогласия с войной, подчеркивая необходимость достижения политического решения без насилия", — сказал глава иранского МИД.

Стоит отметить, что это уже второе неоднозначное заявление официальных представителей Ирана за несколько дней. Несмотря на весьма близкие дипломатические отношения этой страны с рф, правительство государства отказалось признать аннексированные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины новыми субъектами россии.

Вполне вероятно, что Иран пытается не добавлять себе новых проблем на фоне активных протестов внутри страны. Об их причинах "Телеграф" подробно рассказывал в своем материале.