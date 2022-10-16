Мощнее и опаснее, чем "шахиды": какие еще беспилотники россия могла купить у Ирана

Техническое обеспечение российской армии настолько плохое, что Москва побирается по другим странам-изгоям

Регулярные ракетные атаки россиян не так давно были разбавлены постоянным подлетом беспилотников-камикадзе к мирным городам Украины. Разнообразие подобного вооружения у оккупантов имеется, но на днях появились слухи, будто бы Иран готов пополнить их запасы еще одним вариантом — дроном-камикадзе Arash 2. Считается, что подобный БПЛА куда мощнее, чем уже знакомые украинцам "шахиды", а потому может нести большую опасность.

"Телеграф", ссылаясь на информацию Института изучения войны и данные из открытых источников, расскажет, в чем особенности такого беспилотника и стоит ли серьезно беспокоиться из-за его наличия у вражеской армии. Подчеркнем, что официального подтверждения насчет приобретения "арашей" у Тегерана Москвой пока не было.

Как отмечают аналитики ISW, россия испытывает огромную проблему с произведением собственных БПЛА, в том числе из-за ограничений в поставках микроэлектроники (чипов) из-за границы. Это действительно критически бьет по военно-промышленному комплексу, посему приходится закупать уже изготовленное вооружение в других странах.

Arash-2 на позициях

"россия, скорее всего, продолжит использовать свои отношения с Ираном, чтобы обойти санкции, хотя очень маловероятно, что российские войска будут использовать Arash-2 с большим эффектом, чем они использовали модель Shahed-136", — отметили в Институте изучения войны.

Что известно об иранском БПЛА?

Считается, что Arash-2 является дроном-камикадзе, который способен работать на дальних расстояниях. Официально появился в поле зрения военных аналитиков лишь в 2022 году, хотя уже около двух лет может успешно применяться Ираном при атаках на Израиль.

Это уже вторая модификация беспилотника, его первая версия (соответственно Arash-1) не могла часто менять направление движения, прежде чем поразить цель. БПЛА, сделку о покупке которых могла заключить Москва, имеют подобную возможность.

При необходимости такие дроны способны преодолевать до 2000 км, развивая скорость до 100 км/час. Выше, чем на 5 км, подняться они не могут, хоть и работают сразу на нескольких двигателей, два из которых на твердом топливе.

Запуск Arash-2 с морской платформы

Со стороны Arash-2 чем-то схож с крылатой ракетой, однако в "размахе крыльев" достигает 4,5 м. При этом беспилотник оборудован специальными тепловизорами и оптическими сканерами, что позволяют захватывать цели различных видов. Может применяться для подавления систем противовоздушной защиты и определять, где находятся радары чужой армии.

Запуск дронов обычно происходит с транспортирующейся платформы, на которой закрепляется специальный контейнер. Помимо этого его можно запускать и из кораблей — благодаря удобству передвижения.

Напомним, что кроме уже привычных украинцам "шахидов" россия также использует против наших граждан и БПЛА Mojahed. Мы уже рассказывали о его главных характеристиках.

Также мы рассказывали, как с помощью комплекса Hawk от западных партнеров Украина способна усилить свои системы ПВО.