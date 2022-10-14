Украина получит от Испании новое оружие: чем комплекс Hawk важен для системы ПВО

Украинские зенитчики смогут более тщательно закрывать небо над Украиной от российских снарядов

Вооруженные силы Украины вскоре пополнят свою техническую базу четырьмя новенькими системами Hawk, которые нашей стране передает Испания. По словам главы Минобороны Алексея Резников, их будут применять в противовоздушной обороне страны. Это позволит давать более эффективный отпор российским ракетным атакам.

Анонсировал приезд нового вооружения министр на личном Twitter-аккаунте. Он подчеркнул, что подобная поставка стала возможной благодаря быстрой реакции испанского Минобороны на запрос от Украины во время шестого заседания рабочей группы "Рамштайн".

"На пути — еще больше систем Hawk, — также добавил Резников. — Сейчас противовоздушная оборона — приоритет не только для Украины, но и для всей Европы".

Таким образом наша страна может надеяться, что после первой партии в четыре комплекса Hawk последуют и другие. Сколько всего подобных систем может получить наша армия, не уточнялось.

Отметим, что Hawk — не совсем название системы ПВО. Вернее будет говорить о MIM-23 HAWK — американских зенитных ракетах, которые имеют средний радиус действия. Разработанные еще в 1960-х годах, эти снаряды постоянно улучшались и модицифировались. На данный момент она имеет отличный радиоэлектронный барьер, что позволяет бить такими ракетами не только непосредственно по ракетам или дронам, но и уничтожать российские глушилки.

Вес одной ракеты Hawk 590 кг, в длину она превышает 5 метров. Одна лишь ее боеголовка весит 53 кг. Снаряд способен работать на расстояние до 45-50 км, развивая скорость в 2,4 маха (2940, км/час).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую пользу несут реактивные системы залпового огня MARS II, которые Украине пообещала передать Германия. К слову, эта поставка тоже проходит в рамках "Рамштайна".