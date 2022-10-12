Запад хочет создать в Украине новую систему обороны: союзники решили ускорить передачу ПВО

Партнеры Украины постараются обеспечить ВСУ всем необходимым для защиты воздушного пространства

Западные союзники собираются передать Украине системы ПВО настолько быстро, насколько возможно их туда физически доставить.

Как сообщил во время пресс-конференции по итогу встречи Контактной группы в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин, в Украину будут поставлены те системы, которые западные страны, вроде Германии, имеют в распоряжении.

"Мы также попытаемся предоставить дополнительные боеприпасы к существующим системам, которые используют украинские силы", — сказал он.

По его словам, международные партнеры Украины сделают все возможное, чтобы ВСУ получили все необходимое для защиты украинского народа в самое ближайшее время.

Тем временем глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отметил, что была поставлена задача о создании для Украины интегрированной ракетной системы для обороны воздушного пространства.

По его словам, эта система не способна закрыть все воздушное пространство Украины, но сможет защитить приоритетные цели, которые наша страна должна защитить.

Милли отметил, что это подразумевает использование систем короткой дальности-низкой высоты, средней дальности-средней высоты и дальней дальности-высокой высоты.

При этом он добавил, что до настоящего времени Украине удавалось очень эффективно использовать комплексы С-300 и С-310, чтобы не позволить россии взять контроль над небом.

"Задача – привести это вместе, установить на местах, обучить персонал, гарантировать, что они (системы) связаны с командованием и контролем, что есть радары, и они могут говорить друг с другом. Это сложно с технической точки зрения, но достижимо, и мы к этому стремимся", — заявил Милли.

Как сообщалось ранее, Германия, Нидерланды и Канада накануне встречи "Рамштайна" сообщили о выделении новых пакетов военной помощи для Украины.