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Идеальны для украинских богов войны: чем интересны немецкие РСЗО MARS ІІ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Так MARS II выглядит при наведении на цель Новость обновлена 14 октября 2022, 09:07
Так MARS II выглядит при наведении на цель

С помощью подобной техники можно дистанционно заминировать позиции противника

Шестое заседание рабочей группы "Рамштайн" закончилось на днях, а Украине уже несколько стран пообещали в ближайшее время доставить новые партии оружия для борьбы с российскими оккупантами. Среди преданных союзников оказалась и Германия, чьи представители анонсировали поставку реактивных систем залпового огня MARS II.

Чем же так интересная данная техника, названная в честь римского бога войны, и какие основные характеристики она имеет, сегодня расскажет "Телеграф". Отметим, что по данным "Армия Inform"данная РСЗО практически полностью копирует M270 MLRS, но в отличии от американского варианта она крупнее и тяжелее.

Что это за техника и где можно применять?

В аббревиатуре РСЗО сказано уже очень многое — с помощью залпового огня эффективно уничтожаются подразделения и техника противника, также рушатся артиллерийские батареи, противовоздушная обороны и пункты связи вражеской армии. Помимо этого MARS II может использоваться как средство дистанционного минирования местности. Это весьма удобно при вероятном наступлении противника, если нужно выиграть какое-то время.

РСЗО MARS II фото
MARS II в работе

В целом же подобная система является симбиозом пусковой установки, которая работает на гусеничной шасси от американской БМП М2 Bradley, аппаратуры управления огнем и непосредственно машины, которая осуществляет транспортировку. В качестве снарядов используются неуправляемые ракеты калибра 240 мм.

Артиллерийская часть MARS II состоит из двух одноразовых контейнеров по шесть стеклопластиковых направляемых труб в каждом, которые смонтированы в коробчатом бронированном корпусе. Они находятся на поворотной платформе, прикрепленной к гусеничному шасси. Здесь же расположен и механизм заряжания. Перезарядку осуществляют в горизонтальном положении арт-части системы.

РСЗО MARS II фото
Такая РСЗО поможет украинцам более эффективно минусовать оккупантов

Экипаж, обеспечивающий работу РСЗО, должен состоять из трех человек. Это командир, водитель и корректировщик огня. Их кабина имеет систему коллективной защиты, которая не позволяет оружию массового поражения навредить военным.

Главные характеристики

Отметим, что одна РСЗО Mars II является весьма увесистой техникой — ее масса равна 26,6 т. Длина военной техники достигает 6,97 м, ширина — 2,94 м. Заряжается подобная система 12 ракетами, которые имеют либо кумулятивно-осколочные боевые части, либо кассетные.

В большинстве случаев подобный снаряд весит около 107 кг и может бить на расстояние до 40 км. Также в данной РСЗО можно использовать неуправляемые ракеты типа TGW, которые самостоятельно наводятся на нужный объект. Подобные снаряды способны преодолевать расстояние до 45 км и весят также 107 кг.

Важно отметить тот момент, что если в таком вооружении использовать управляемые ракеты GMLRS, то позиции врага можно поражать и за 70 км от места положения самой техники. Немецкая РСЗО способна выдержать подобную работу благодаря наличию новой европейской системы управления огнем.

Полный разряд одной обоймы MARS II происходит за 1 минуту (60 секунд).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит российская САУ "Малка", которую можно использовать для стрельбы ядерным оружием. К слову, одну из таких наши ВСУ уничтожили на фронте во время боев.

Также мы писали о незаменимых на поле боя американских ракетах HARM, которые предназначены для уничтожения радиолокационных систем.

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#Украина #Германия #Оружие #РСЗО