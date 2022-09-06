"Хорошая вещь MLRS": Зеленский рассказал об уничтожении важной цели россиян
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Украинские артиллеристы продолжают уничтожать важные цели россиян
ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня MLRS уничтожили склад ракет оккупантов, которые использовались для обстрелов Харькова.
Об этом сообщил в своем традиционном видеообращении по итогу 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил артиллерийскую бригаду ВСУ, нанесшей точный удар по складу оккупантов.
Он отметил, что на уничтоженном складе находились ракеты к установкам С-300, из которых и осуществлялись обстрелы города.
"Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!", — сказал он.
По словам Зеленского, ВСУ продолжают "очень тщательно и аккуратно" уничтожать не только склады, но и базы, переправы и штабы.
"Российская армия пришла на территорию Украины, не ожидая сопротивления. А уйдет отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение", — подчеркнул глава государства.
При этом он подчеркнул, что оккупанты получат месть и за удары по Кривому Рогу, Зеленодольску, Никополя и всей территории Украины.
Как сообщалось ранее, глава киберкомандования Эстонии полковник Каупо Росин убежден, что Силам обороны Украины удастся оттеснить российские войска с правого берега Днепра за два месяца.
Впрочем, по мнению военного эксперта, полковника запаса Сергея Грабского, россия будет пытаться провернуть совершенно иной сценарий — затянуть бои как можно дольше, чтобы измотать и украинскую армию, и мирных жителей.