Война на изматывание: военный эксперт рассказал, какие подлости рф готовит на осень и зиму

Исключать массованных ракетных ударов по мирному населению нельзя

Фантастические успехи украинских военных на юге, дающиеся нелегкой ценой, внушают надежду на вхождение войны в более интенсивную фазу. Впрочем, по мнению военного эксперта, полковника запаса Сергея Грабского, россия будет пытаться провернуть совершенно иной сценарий — затянуть бои как можно дольше, дабы измотать и украинскую армию, и мирных жителей, ждущих победы и мира.

В разговоре с "Телеграфом" специалист подчеркнул, что особо сложным периодом для Украины может стать предстоящий осенне-зимний сезон. Враг попробует максимально обессилить ВСУ, а также усилить психологическое давление на обычное население. При этом особой активности по непосредственной линии фронта от противника ожидать не приходится — нет хватит мощности и средств.

Осень и зима в этом году, вероятней всего, будут весьма сложными для украинцев. Нельзя исключать, что россияне продолжат нагнетать ситуации, концентрируя мощные ракетные и артиллерийские удары по мирной и критической инфраструктуре. При этом не исключено, что под особое внимание врага попадут объекты, которые связаны с отоплением или электроэнергией — так необходимыми во время зимнего периода.

"Такие удары могут наноситься по всей территории Украины, — предупреждает Сергей Грабский. — Сейчас оккупационные войска тестируют такие возможности на Николаеве и Харькове, уничтожая именно гражданскую инфраструктуру. Это не имеет ничего общего с боевыми действиями".

Больше о том, чего Украине ожидать от происходящего на фронте в ближайшие несколько месяцев, можно прочесть в обширном материале издания: "Война в Украине вошла в затяжную стадию, но успехи ВСУ на юге могут многое решить – полковник Сергей Грабский"

Также вы можете ознакомиться со свежими картами боев в Украине, которые предоставил Институт изучения войны.