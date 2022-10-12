Смерть российских "глушилок": как Украине помогают американские ракеты HARM

Россиянам все сложнее отслеживать украинские позиции, а также глушить сигналы связи на оккупированных территориях

Сегодня Украина живет в ожидании очередных военных поставок, связанных с заседанием группы "Рамштайн". Западные союзники всегда очень щедры на новое вооружение. К примеру, прошлая встреча политиков закончилась предоставлением ВСУ высокоскоростных ракет HARM, которые работают против радиолокационных систем противника.

Сегодня "Телеграф" расскажет, чем так важно подобное оружие и какими основными характеристиками оно владеет. Отметим, что подобные снаряды являются попросту незаменимыми на войне с россией, ведь поражают те цели, которые могут создавать помехи для большинства другого вооружения Украины.

Что известно о HARM?

Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в зависимости от модификации способны поражать цели на расстоянии как 100, так и 300 километров. Их главная способность — наведение на высокочастотные РЛС, которыми так любит пользоваться рф. Важно отметить, что такой снаряд способен "отыскать" цель, даже если враг отключает систему. Это происходит благодаря проведению расчетов по вероятному нахождению объекта, ранее попавшего в "поле зрения" ракеты.

Так выглядит ракета HARM

Страной-изготовителем является США. Они были приняты американской армией на вооружение в 1983 году и активно использовались во многих иностранных военных конфликтах, где находились военные из Штатов. В основном они используются на таких самолетах, как A-6 Intruder, F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon, Panavia Tornado. Впрочем, после передачи их Украине, с 2022-го, подобные снаряды запускаются также и с МиГ-29 и Су-27.

Основные характеристики

Разработчиком ракет стала компания Texas Instruments. Дальнейшее производство происходило в сотрудничестве с Raytheon Corporation. Одна подобная противорадиолокационная ракета весит 355 кг, из которых лишь боеголовка занимает 64. В длину снаряд достигает 4,1 м, его диаметр — 254 см.

Работая на твердом топливе, HARM способна развивать скорость до 2280 км/час. Как уже уточнялось, в зависимости от модификации способна поражать цели на разном расстоянии. Так, ракета типа AGM-88 HARM поражает цели максимум до 100 км. Ее улучшенная версия, AARGM-ER (AGM-88G), куда более дальнобойная, а еще способна работать по радиолокационным системам, которым изменяют частоту.

Более того — такие снаряды можно использовать не только против РЛС, но и кораблей, систем ПВО или ПЗРК, которые являются радиоконтрастными целями на поле боя.

На видео попал самолет ВСУ, который использовал HARM

Что станет основными поставками шестого "Рамштайна", "Телеграф рассказывал ранее. Отметим, что наши союзники исходят из последних событий в Украине, а именно массированных ракетных обстрелов мирных городов.

Также напомним, что накануне Германия таки согласилась передать Украине долгожданные системы ПВО IRIS-T. О характеристиках этой военной техники мы также подробно расписывали.