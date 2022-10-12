"Следует ожидать большего": что получит Украина после "Рамштайна-6"

На поставки вооружений серьезной повлияли массированные ракетные обстрелы мирных городов со стороны россиян

В среду, 12 октября, западные союзники Украины проведут уже шестое заседание в формате "Рамштайн", что будет посвящено очередному пакету военной помощи для нашей страны. В связи с массированными ракетными обстрелами, террор с помощью которых устраивают российские захватчики, поставки вооружения будут пересмотрены. В первую очередь — в пользу систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на выдержку из брифинга постпреда США при НАТО Джулианы Смит. По словам дипломата, многие союзники поддержали предварительное решение Вашингтона и Берлина предоставить Украине системы ПВО, но это еще не все.

"Акцент будет делаться более конкретно на противовоздушной обороне", — предположила Смит, подчеркнув, что пока официальных заявлений от министров оборон стран, участвующих в "Рамштайне", не было.

При этом она также добавила, что, скорее всего, союзники украинского государства увеличат изначально планирующуюся помощь — из-за того, как регулярно на мирные города нашей страны начали лететь российские ракеты. По ее мнению, Украина может "ожидать большего".

Отметим, что накануне Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул — нужно сделать все возможное, дабы не допустить победы россии на поле боя в войне с Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ получили по итогам пятого заседания "Рамштайн", которое проходило в начале сентября.